Mathura News: प्रदेशीय कुराश-जूडो में मथुरा ने 13 पदक झटके

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जनपद क्रीड़ा समिति के सचिव डॉ. पदम सिंह कौन्तेय ने बताया कि अंडर-14 बालक वर्ग में वीर ने कांस्य, कार्तिक, शिवराज और युवराज ने रजत पदक जीता। अंडर-17 में देवराज और शौर्य ने स्वर्ण पदक हासिल किया। अंडर-14 बालिका वर्ग में शशि और करीना ने कांस्य, जबकि अंडर-17 में ईशा ने कांस्य और अनुष्का ने रजत पदक जीता।अंडर-19 बालिका वर्ग में मनीषा ने कांस्य, प्रिया और प्रवेश ने स्वर्ण तथा शशि ने रजत पदक जीता। बालिका वर्ग में प्रवेश और प्रिया तथा बालक वर्ग में देवराज और शौर्य का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। प्रवेश, प्रिया और देवराज श्रीराधा कृष्ण इंटर कॉलेज, उसफार के छात्र हैं, जबकि शौर्य मां कलावती देवी इंटर कॉलेज, बाटी के छात्र हैं। बालिका वर्ग की टीम के कोच रूबी पवार और महेंद्र सिंह तथा बालक वर्ग के कोच राहुल शर्मा, जयप्रकाश और विनोद पाल रहे।