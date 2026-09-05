Mathura News: कन्हैया मित्तल के भजनों पर झूमी कृष्णनगरी

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कार्यक्रमों की शुरुआत कथावाचक मोहित शेवानी की प्रस्तुति कृष्णानायन - सुनिए वो जो कभी कहा नहीं गया से हुई। उन्होंने संगीतात्मक शैली में श्रीकृष्ण से जुड़े अनसुने प्रसंग प्रस्तुत किए। हार्टफुलनेस फाउंडेशन ने कृष्ण : अनंत रंग, अनंत भाव की प्रस्तुति दी। प्रसिद्ध गायिका स्नीति मिश्रा ने कृष्ण के विविध भावों को सुरों में पिरोया। उनके साथ अनिरबान ने भजन एवं बांसुरी वादन तथा मैत्रेयी राय ने भजन गायन किया। इसके बाद कन्हैया मित्तल की भजन संध्या ने उत्सव को चरम पर पहुंचा दिया। उन्होंने श्रीकृष्ण और खाटू श्याम के लोकप्रिय भजन प्रस्तुत किए। इस दौरान परिषद के उपाध्यक्ष शैलजाकांत मिश्र, विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष लक्ष्मी नागप्पन आदि मौजूद रहे।