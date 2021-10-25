Mathura News: होटल कर्मचारियों के आवास पर की आयकर विभाग की टीम ने छानबीन

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सूत्रों के अनुसार, मदनमोहन मंदिर के समीप रहने वाले सोनू स्थानीय रेडिसन होटल में कार्यरत हैं, जबकि उनके भाई प्रदीप सुनरख मार्ग स्थित एक अन्य होटल में सेवा दे रहे हैं। रविवार दोपहर आयकर अधिकारियों की टीम ने मदनमोहन रोड चौराहे के पास स्थित इनके आवास पर पहुंचकर कागजातों को खंगालना शुरू किया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे और भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा।अकाउंटेंट के घर पर प्रवेश को लेकर हुई थी मशक्कतइससे पहले, शनिवार देर शाम आयकर विभाग की टीम शहर के सर्राफा बाजार स्थित प्रतिष्ठित आरएस ज्वेलर्स के प्रतिष्ठान पर जांच के लिए पहुंची थी। इसके बाद टीम एक अकाउंटेंट के घर भी गई। हालांकि, उस समय अकाउंटेंट के घर पर न होने के कारण महिलाओं ने टीम को अंदर प्रवेश नहीं दिए। अधिकारियों ने महिला पुलिस बल को बुलाया और अकाउंटेंट के घर लौटने के बाद ही टीम घर में अंदर जा सकी।