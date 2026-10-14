कक्षा नौ के पाठ्यक्रम में गोकुला जाट को शामिल करना गौरवशाली क्षण : जयंत
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:26 AM IST
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:26 AM IST
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बलदेव। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चौधरी जयंत सिंह ने पूर्व जिलाध्यक्ष रामवीर सिंह भरंगर की माता पात्रा देवी (96) के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। वह उनके आवास पर पहुंचे और परिजनों को हिम्मत व धैर्य के साथ सांत्वना दी। उन्होंने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक व्यक्त किया।
इससे पूर्व चौधरी जयंत सिंह ने जाट सम्राट वीर गोकुला जाट को कक्षा नौ के पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने को समाज के लिए गौरवशाली क्षण बताया। उन्होंने विसावर-सादाबाद मार्ग पर विसावर में वीर गोकुला जाट की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। चौधरी जयंत सिंह ने कहा कि महापुरुषों के जीवन और संघर्ष को पाठ्यक्रम में स्थान मिलना महत्वपूर्ण है। इससे समाज के युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। नई पीढ़ी को उनके शौर्य, त्याग और बलिदान से परिचित होने का अवसर मिलेगा। उन्होंने जोर दिया कि इससे समाज में गौरव और स्वाभिमान की भावना मजबूत होगी।
उन्होंने आगरा जनपद के जैंगारा में आयोजित स्वाभिमान सम्मान रैली को ऐतिहासिक बताया। विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि रैली में युवाओं, किसानों और समाज के सभी वर्गों का जोश व विशेष उत्साह दिखाई दिया। किसानों और युवाओं सहित सभी की भागीदारी ने इस आयोजन को विशेष रूप से ऐतिहासिक बनाया है। इस दौरान प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, बिजनौर सांसद चंदन चौहान, वीरपाल मलिक, सादाबाद विधायक प्रदीप चौधरी, फतेहपुर सीकरी विधायक बाबूलाल चौधरी, पूर्व जिलाध्यक्ष रामवीर भरंगर, राजपाल भरंगर, रालोद जिलाध्यक्ष प्रतीम सिंह प्रमुख, पूर्व ब्लॉक प्रमुख अनिल भरंगर, विधायक योगेश नौहवार, कन्हैया सिकरवार और बनीं सिंह मौजूद रहे।
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इससे पूर्व चौधरी जयंत सिंह ने जाट सम्राट वीर गोकुला जाट को कक्षा नौ के पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने को समाज के लिए गौरवशाली क्षण बताया। उन्होंने विसावर-सादाबाद मार्ग पर विसावर में वीर गोकुला जाट की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। चौधरी जयंत सिंह ने कहा कि महापुरुषों के जीवन और संघर्ष को पाठ्यक्रम में स्थान मिलना महत्वपूर्ण है। इससे समाज के युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। नई पीढ़ी को उनके शौर्य, त्याग और बलिदान से परिचित होने का अवसर मिलेगा। उन्होंने जोर दिया कि इससे समाज में गौरव और स्वाभिमान की भावना मजबूत होगी।
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उन्होंने आगरा जनपद के जैंगारा में आयोजित स्वाभिमान सम्मान रैली को ऐतिहासिक बताया। विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि रैली में युवाओं, किसानों और समाज के सभी वर्गों का जोश व विशेष उत्साह दिखाई दिया। किसानों और युवाओं सहित सभी की भागीदारी ने इस आयोजन को विशेष रूप से ऐतिहासिक बनाया है। इस दौरान प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, बिजनौर सांसद चंदन चौहान, वीरपाल मलिक, सादाबाद विधायक प्रदीप चौधरी, फतेहपुर सीकरी विधायक बाबूलाल चौधरी, पूर्व जिलाध्यक्ष रामवीर भरंगर, राजपाल भरंगर, रालोद जिलाध्यक्ष प्रतीम सिंह प्रमुख, पूर्व ब्लॉक प्रमुख अनिल भरंगर, विधायक योगेश नौहवार, कन्हैया सिकरवार और बनीं सिंह मौजूद रहे।
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