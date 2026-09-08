Mathura News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:00 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:00 AM IST
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किसान पंचायत
भाकियू अराजनैतिक की किसान पंचायत विकास खंड बलदेव के सभागार में सुबह 10 बजे से।
वाद-विवाद प्रतियोगिता
जेसीआई मथुरा कालिंदी की वाद विवाद प्रतियोगिता एलाइट न्यू जनरेशन इंटरनेशनल स्कूल में सुबह 11
बजे से।
कार्यशाला
जिला उद्यान विभाग की कार्यशाला का आयोजन श्रीदाऊजी कोल्ड स्टोरेज बलदेव में दोपहर 1 बजे से।
नंदोत्सव
मथुरा इलेक्ट्रीकल ट्रेडर्स वैलफेयर एसोशिएसन का नंदोत्सव अग्रवाटिका मसानी रोड पर शाम 4 बजे से।
श्रीअग्रसेन मानव सेवा मंडल महिला प्रकोष्ठ का नंदोत्सव श्रीजी बाबा आश्रम भूतेश्वर पर दोपहर 3:30 बजे से।
श्रीब्रजधाम सेवा समिति का नंदोत्सव नेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स भवन मसानी रोड पर शाम 6 बजे से।
विज्ञापन
भाकियू अराजनैतिक की किसान पंचायत विकास खंड बलदेव के सभागार में सुबह 10 बजे से।
वाद-विवाद प्रतियोगिता
जेसीआई मथुरा कालिंदी की वाद विवाद प्रतियोगिता एलाइट न्यू जनरेशन इंटरनेशनल स्कूल में सुबह 11
बजे से।
कार्यशाला
जिला उद्यान विभाग की कार्यशाला का आयोजन श्रीदाऊजी कोल्ड स्टोरेज बलदेव में दोपहर 1 बजे से।
नंदोत्सव
मथुरा इलेक्ट्रीकल ट्रेडर्स वैलफेयर एसोशिएसन का नंदोत्सव अग्रवाटिका मसानी रोड पर शाम 4 बजे से।
श्रीअग्रसेन मानव सेवा मंडल महिला प्रकोष्ठ का नंदोत्सव श्रीजी बाबा आश्रम भूतेश्वर पर दोपहर 3:30 बजे से।
श्रीब्रजधाम सेवा समिति का नंदोत्सव नेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स भवन मसानी रोड पर शाम 6 बजे से।