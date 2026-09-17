Mathura News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:01 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:01 AM IST
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गो सेवा
जायंट्स ग्रुप ऑफ मथुरा द्वारा गो सेवा एवं पाैधरोपण मित्तल जी फार्म हाउस हाइवे पर सुबह 9 बजे।
बलदेव छठ
बलदेव छठ महोत्सव का शुभारंभ श्रीदाऊजी महाराज मंदिर गली पीरपंच में सुबह 10 बजे।
रक्तदान शिविर
जायंट्स ग्रुप ऑफ मथुरा वैस्ट द्वारा रक्तदान शिविर रोटरी ब्लड बैंक अलवर पुल के पास सुबह 10 बजे।
सेवा संकल्प अभियान के तहत रक्तदान शिविर नौहझील के ब्लॉक सभागार में सुबह 10 बजे।
आर्विभाव महोत्सव
स्वामी हरिदास आर्विभाव महोत्सव राधाप्रसाद धाम वृंंदावन में सुबह 10 बजे।
राधाजन्म महोत्सव
राधाजन्म महोत्सव श्री प्रियावल्लभ कुंज वृंदवन में सुबह 10 बजे।
मिलन समारोह
श्री विश्वकर्मा जयंती पर मिलन समारोह छाता में शेरगढ़ चौराहा पर सुबह 10 बजे।
रक्तदान शिविर
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस पर रक्तदान शिविर सीएचसी कोसीकलां में सुबह 10 बजे।
मैजिक शो
गणेश उत्सव में बाल आनंद व मैजिक शो जीएसकेजी विद्यालय बिरला मंदिर के पास सुबह 11 बजे।
फल वितरण
सेवा संकल्प अभियान के तहत मरीजों को फल वितरण बलदेव सीएचसी में सुबह 11 बजे।
बैठक
राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार बेसिक शिक्षा संदीप सिंह द्वारा विकास कार्यो की समीक्षा बैठक कलक्ट्रेट सभागार में दोपहर 1 बजे।
पौधरोपण
जायंट्स ग्रुप ऑफ मथुरा मेन द्वारा पौधरोपण राधा पुरम स्ट्रीट में दोपहर 3 बजे।
गणेश उत्सव
इंटरनेशनल वैश्य फैडरेशन गणेश उत्सव होटल अरोमा निकट जन्मभूमि पर दोपहर 3 बजे।
शोभायात्रा
बलदेव के जन्मोत्सव पर भव्य शोभायात्रा बलदेव मंदिर से शाम 4 बजे।
खेलकूद प्रतियोगिता
बलदेव छठ मेला में खेलकूद प्रतियोगिता गांव मानगढ़ी स्थित सिद्वबाबा मंदिर पर शाम 5 बजे।
छप्पन भोग
भव्य फूल बंगला एवं छप्पन भोग के दर्शन भूतेश्वर स्थित प्राचीन दाऊजी मंदिर में शाम 7 बजे।
चाव शोभायात्रा
चाव शोभायात्रा श्री राधावल्लभ मंदिर वृंदावन से रात 8 बजे।
विज्ञापन
जायंट्स ग्रुप ऑफ मथुरा द्वारा गो सेवा एवं पाैधरोपण मित्तल जी फार्म हाउस हाइवे पर सुबह 9 बजे।
बलदेव छठ
बलदेव छठ महोत्सव का शुभारंभ श्रीदाऊजी महाराज मंदिर गली पीरपंच में सुबह 10 बजे।
रक्तदान शिविर
जायंट्स ग्रुप ऑफ मथुरा वैस्ट द्वारा रक्तदान शिविर रोटरी ब्लड बैंक अलवर पुल के पास सुबह 10 बजे।
सेवा संकल्प अभियान के तहत रक्तदान शिविर नौहझील के ब्लॉक सभागार में सुबह 10 बजे।
आर्विभाव महोत्सव
स्वामी हरिदास आर्विभाव महोत्सव राधाप्रसाद धाम वृंंदावन में सुबह 10 बजे।
राधाजन्म महोत्सव
राधाजन्म महोत्सव श्री प्रियावल्लभ कुंज वृंदवन में सुबह 10 बजे।
मिलन समारोह
श्री विश्वकर्मा जयंती पर मिलन समारोह छाता में शेरगढ़ चौराहा पर सुबह 10 बजे।
रक्तदान शिविर
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस पर रक्तदान शिविर सीएचसी कोसीकलां में सुबह 10 बजे।
मैजिक शो
गणेश उत्सव में बाल आनंद व मैजिक शो जीएसकेजी विद्यालय बिरला मंदिर के पास सुबह 11 बजे।
फल वितरण
सेवा संकल्प अभियान के तहत मरीजों को फल वितरण बलदेव सीएचसी में सुबह 11 बजे।
बैठक
राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार बेसिक शिक्षा संदीप सिंह द्वारा विकास कार्यो की समीक्षा बैठक कलक्ट्रेट सभागार में दोपहर 1 बजे।
पौधरोपण
जायंट्स ग्रुप ऑफ मथुरा मेन द्वारा पौधरोपण राधा पुरम स्ट्रीट में दोपहर 3 बजे।
गणेश उत्सव
इंटरनेशनल वैश्य फैडरेशन गणेश उत्सव होटल अरोमा निकट जन्मभूमि पर दोपहर 3 बजे।
शोभायात्रा
बलदेव के जन्मोत्सव पर भव्य शोभायात्रा बलदेव मंदिर से शाम 4 बजे।
खेलकूद प्रतियोगिता
बलदेव छठ मेला में खेलकूद प्रतियोगिता गांव मानगढ़ी स्थित सिद्वबाबा मंदिर पर शाम 5 बजे।
छप्पन भोग
भव्य फूल बंगला एवं छप्पन भोग के दर्शन भूतेश्वर स्थित प्राचीन दाऊजी मंदिर में शाम 7 बजे।
चाव शोभायात्रा
चाव शोभायात्रा श्री राधावल्लभ मंदिर वृंदावन से रात 8 बजे।