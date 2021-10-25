Mathura News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 12:25 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 12:25 AM IST
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दुग्धाभिषेक
श्रीरामनगर सेवा समिति कोसीकलां द्वारा दुग्धाभिषेक भगवती मंदिर पर सुबह 8 बजे।
रक्तदान शिविर
जेसीआई मथुरा सिटी का रक्तदान शिविर सदभावना ब्लड बैंक गोवर्धन चौराहा पर सुबह 9 बजे।
बैठक
समाजवादी पार्टी महानगर की बैठक डैंपियर नगर स्थित कार्यालय पर दोपहर 1 बजे।
गणेश चतुर्थी उत्सव
खंडेलवाल वोमेन फेडरेशन का गणेश चतुर्थी उत्सव होटल हीरा कुंज रीजेंसी में दोपहर 3:30 बजे।
शपथ ग्रहण
अग्रवाल समाज की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह अग्रवाल सेवा सदन सौंख पर शाम 5 बजे।
भजन संध्या
श्री कृष्ण सामूहिक संकीर्तन मंडल द्वारा भजन संध्या प्राचीन केशव देव मंदिर पर शाम 7 बजे से।
विज्ञापन
श्रीरामनगर सेवा समिति कोसीकलां द्वारा दुग्धाभिषेक भगवती मंदिर पर सुबह 8 बजे।
रक्तदान शिविर
जेसीआई मथुरा सिटी का रक्तदान शिविर सदभावना ब्लड बैंक गोवर्धन चौराहा पर सुबह 9 बजे।
बैठक
समाजवादी पार्टी महानगर की बैठक डैंपियर नगर स्थित कार्यालय पर दोपहर 1 बजे।
गणेश चतुर्थी उत्सव
खंडेलवाल वोमेन फेडरेशन का गणेश चतुर्थी उत्सव होटल हीरा कुंज रीजेंसी में दोपहर 3:30 बजे।
शपथ ग्रहण
अग्रवाल समाज की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह अग्रवाल सेवा सदन सौंख पर शाम 5 बजे।
भजन संध्या
श्री कृष्ण सामूहिक संकीर्तन मंडल द्वारा भजन संध्या प्राचीन केशव देव मंदिर पर शाम 7 बजे से।