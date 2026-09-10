Mathura News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:48 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:48 AM IST
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भागवत कथा
बलदेव छठ पर कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंंभ श्री दाऊजी मंदिर में सुबह 9 बजे।
पौधरोपण
जेसीआई मथुरा सिटी द्वारा पौधरोपण राधापुरम स्टेट गणेसरा रोड पर सुबह 9 बजे।
गोसेवा
जेसीआई मथुरा द्वारा गोसेवा पथवारी मंदिर मसानी तिराहा पर सुबह 9 बजे।
प्रतियोगिता
जेसीआई पंखुरी द्वारा वाद विवाद प्रतियोगिता एलाइट न्यू जनरेशन स्कूल सरस्वती कुंड पर सुबह 10 बजे।
जेसीआई मथुरा ग्रेटर की अंताक्षरी प्रतियोगिता होटल ब्रजवासी राॅयल मसानी रोड पर रात्रि 8 बजे।
सेवा कार्यक्रम
विशेष दिव्यांग सेवा कार्यक्रम कृष्णा जन कल्याण शिक्षण संस्थान देव नगर में सुबह 10 बजे।
नंदोत्सव
भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति द्वारा भव्य नंदोत्सव प्रेक्षागृह अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज में दोपहर 3 बजे।
विज्ञापन
बलदेव छठ पर कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंंभ श्री दाऊजी मंदिर में सुबह 9 बजे।
पौधरोपण
जेसीआई मथुरा सिटी द्वारा पौधरोपण राधापुरम स्टेट गणेसरा रोड पर सुबह 9 बजे।
गोसेवा
जेसीआई मथुरा द्वारा गोसेवा पथवारी मंदिर मसानी तिराहा पर सुबह 9 बजे।
प्रतियोगिता
जेसीआई पंखुरी द्वारा वाद विवाद प्रतियोगिता एलाइट न्यू जनरेशन स्कूल सरस्वती कुंड पर सुबह 10 बजे।
जेसीआई मथुरा ग्रेटर की अंताक्षरी प्रतियोगिता होटल ब्रजवासी राॅयल मसानी रोड पर रात्रि 8 बजे।
सेवा कार्यक्रम
विशेष दिव्यांग सेवा कार्यक्रम कृष्णा जन कल्याण शिक्षण संस्थान देव नगर में सुबह 10 बजे।
नंदोत्सव
भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति द्वारा भव्य नंदोत्सव प्रेक्षागृह अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज में दोपहर 3 बजे।