Mathura News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:43 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:43 AM IST
विज्ञापन
भजन संध्या
केशवदेव के भक्तों द्वारा भजन संध्या गौरी गोपाल आश्रम में सुबह 8 बजे।
अभिषेक
श्रीकृष्ण का दिव्य पंचामृत अभिषेक श्रीकृष्ण जन्मभूमि में सुबह 8 बजे।
चिंतन शिविर
भारतीय किसान क्रांति यूनियन का चिंतन शिविर चित्रकूट मसानी पर सुबह 10 बजे से।
बधाई
श्रीकृष्ण का महाभिषेक व बधाई वितरण राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में सुबह 11 बजे।
शोभायात्रा
जन्माष्टमी पर श्रीकृष्ण शोभायात्रा छाता बिहारीजी मंदिर से दोपहर 3 बजे।
यादव समाज द्वारा कन्हैया की शोभायात्रा भरतपुर गेट से शाम 5 बजे।
भजन संध्या
कन्हैया मित्तल की भजन संध्या पांचजन्य प्रेक्षागृह डैंपियर नगर में शाम 7 बजे।
भजन संध्या
श्रीकृष्णा सामूहिक संर्कीतन मंडल की भजन संध्या प्राचीन केशव देव मंदिर पर शाम 8 बजे।
ड्रोन शो
श्रीकृष्णलीला का ड्रोन शो के माध्यम से प्रदर्शन केआरइंटर कॉलेज मैदान में रात्रि 9 बजे से।
विज्ञापन
केशवदेव के भक्तों द्वारा भजन संध्या गौरी गोपाल आश्रम में सुबह 8 बजे।
अभिषेक
श्रीकृष्ण का दिव्य पंचामृत अभिषेक श्रीकृष्ण जन्मभूमि में सुबह 8 बजे।
चिंतन शिविर
भारतीय किसान क्रांति यूनियन का चिंतन शिविर चित्रकूट मसानी पर सुबह 10 बजे से।
बधाई
श्रीकृष्ण का महाभिषेक व बधाई वितरण राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में सुबह 11 बजे।
शोभायात्रा
जन्माष्टमी पर श्रीकृष्ण शोभायात्रा छाता बिहारीजी मंदिर से दोपहर 3 बजे।
यादव समाज द्वारा कन्हैया की शोभायात्रा भरतपुर गेट से शाम 5 बजे।
भजन संध्या
कन्हैया मित्तल की भजन संध्या पांचजन्य प्रेक्षागृह डैंपियर नगर में शाम 7 बजे।
भजन संध्या
श्रीकृष्णा सामूहिक संर्कीतन मंडल की भजन संध्या प्राचीन केशव देव मंदिर पर शाम 8 बजे।
ड्रोन शो
श्रीकृष्णलीला का ड्रोन शो के माध्यम से प्रदर्शन केआरइंटर कॉलेज मैदान में रात्रि 9 बजे से।