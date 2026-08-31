Mathura News: शाम को वृंदावन से छटीकरा जाना है तो दो घंटे पहले घर से निकलें

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प्रेम मंदिर से छटीकरा मार्ग पर शाम के समय वाहनों की लंबी कतारें लगी नजर आती हैं। लगभग हर दिन लगने वाले जाम से आम लोग झुंझलाने लगे हैं। यातायात व्यवस्था संभालने के लिए बनाए गए कई बैरियर भी जाम का कारण बन रहे हैं। इनसे जगह-जगह वाहनों की गति धीमी और मार्ग संकरा होने जाने से यातायात का दबाव बढ़ जाता है। शनिवार और रविवार को और बुरे हालात हो जाते हैं। चालकों द्वारा सड़क किनारे बेतरतीब तरीके से वाहन खड़े कर दिए जाने से समस्या और गंभीर हो जाती है।प्रेम मंदिर से छटीकरा तक रेंगते रहते हैं वाहनप्रेम मंदिर पर अक्सर जाम लगा रहता है। वाहन चालक को मल्टीलेवल पार्किंग तक पहुंचने में 15 से 20 मिनट तक समय लग जाता है। इसके बाद वैष्णो माता के मंदिर से लेकर हाईवे तक जाम लगा रहता है। इधर जाम से बचने के लिए लोग रुक्मिणी विहार होकर आते हैं तो केशव धाम चौकी के सामने जाम मिलने से चालक परेशान हो जाते हैं। यहां वाहन रेंगते चलते हैं।सड़क बनीं पार्किंगजाम की एक बड़ी वजह सड़कों के किनारे खड़े वाहन भी हैं। बाजार और धार्मिक स्थलों के आसपास पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण लोग सड़क किनारे ही वाहन खड़े कर मंदिरों में दर्शन के लिए चले जाते हैं। इससे व्यस्त सड़कें और संकरी हो जाती हैं। दोपहिया, ई-रिक्शा, ऑटो और चार पहिया वाहनों की आवाजाही से हालात पूरी तरह बिगड़ जाते हैं।यातायात व्यवस्था में आ रही समस्या को दूर किया जाएगा। इस संबंध में यातायात पुलिस को सख्त निर्देश दिए जाएंगे।संदीप सिंह, सीओ यातायात