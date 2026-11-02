Mathura News: सात किलो सोने से दमकेगा 50 फीट ऊंचा गरुड़ ध्वज स्तम्भ

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तीन दिवसीय बाल्यालम अनुष्ठान के बाद अब साल की लकड़ी एवं ताम्र पात्र से बने गरुड़ स्तंभ को सोने से मढ़ा जाएगा। फिलहाल इसके लिए जयपुर से पांच किलो सोना मंगाया गया है। उत्तर भारत इस रंगनाथ मंदिर को ब्रजवासी सोने के खंभे के मंदिर के नाम से भी लोग जानते हैं। मंदिर में भगवान गोदा रंगमन्नार के मुख्य गर्भगृह के सामने गरुड़ ध्वज स्तंभ है। श्री रामानुज संप्रदाय की दिव्य देश परंपरा के अनुसार यह भगवान के दर्शन की प्रथम सीढ़ी है। मान्यता है कि इसके शरणागत होकर ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है।साल और सागवान की लकड़ी से निर्मित 50 फीट ऊंचे स्तंभ पर सोने का बाह्य आवरण है। जोकि खुले स्थान में होने के कारण क्षरण होने लगा था। मंदिर के महंत गोवर्धन पीठाधीश्वर बालक स्वामी के निर्देश पर इसका पुनरुद्धार कराया जा रहा है। इसमें क्षरण हो चुके स्थान पर फिर से स्वर्ण मंडन किया जाएगा। मंदिर के पुजारी राजू स्वामी ने बताया कि दक्षिण के विद्वानों के आचार्यत्व में वैदिक अनुष्ठान किया गया। इस दौरान पुरोहित विजय मिश्र, रघुनाथ स्वामी, रंगा स्वामी, चौवी स्वामी, वासु स्वामी, आर कृष्णन, एम एल पांडे, शेषाचारी, राजन स्वामी आदि मौजूद रहे।साठ दिन का समय लगेगागरुड़ स्तंभ का कार्य दक्षिण भारत से आए लक्ष्मी नरसिम्हन के नेतृत्व में 10 अनुभवी लोगों द्वारा किया जाएगा। लक्ष्मी नरसिम्हन ने बताया कि वह दक्षिण भारत के कई प्रमुख मंदिरों में यह कार्य कर चुके हैं। सबसे पहले पाड़ बांधने के बाद यह देखा जाएगा कि स्तंभ में प्रयुक्त लकड़ी किस हाल में है, जिसके बाद स्वर्ण चढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसमें 60 से ज्यादा दिन का समय लग सकता है। मंदिर की सीईओ अनघा श्रीनिवासन ने बताया कि लगभग सात किलो सोने से पवित्र स्तंभ का स्वर्ण मंडन किया जाएगा।