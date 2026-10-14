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Mathura News: राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में खेलेंगे मथुरा के चार खिलाड़ी

Wed, 14 Oct 2026 12:02 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:02 AM IST
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Four athletes from Mathura to compete in the National Athletics Championship
मथुरा। छठी इंडियन ओपन अंडर-23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मथुरा के चार खिलाड़ियों का चयन हुआ है। प्रतियोगिता 16 से 18 अक्तूबर तक जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होगी। इसके डिस्कस थ्रो में श्याम चौधरी, हरीश कुमार और सोहित चौधरी तथा 5000 मीटर दौड़ में राम रतन प्रतिभाग करेंगे।
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जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के सचिव जय सिंह ने बताया कि खिलाड़ियों का चयन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के निर्धारित मानकों के आधार पर होता है। इसमें सालभर के प्रदर्शन और प्रतियोगिताओं के स्तर को देखा जाता है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम आने मात्र से राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन सुनिश्चित नहीं होता। चयनित खिलाड़ियों की सफलता पर जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. अनिल कुमार बाजपेई, उपाध्यक्ष संजय पाठक व विजय सिंह वर्मा, सह सचिव डॉ. पदम सिंह, ओलंपिक एसोसिएशन के सचिव महेंद्र सिंह राजपूत, फुटबॉल संघ के जिला सचिव डॉ. दलबीर सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, आर्म रेसलिंग के जिला सचिव हरदेव सिंह, लोकेश कुंतल, सुंदर सिंह, देवेश यादव आदि ने बधाई दी है।
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