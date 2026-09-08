Mathura News: खेल प्रतियोगिताओं में छात्राओं ने लहराया परचम

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शामली में 23 से 26 अगस्त तक हुई क्षेत्रीय कुराश एवं योगासन प्रतियोगिता में छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कुराश के अंडर-17 वर्ग में दिव्यांशी और अंडर-19 में वंदना ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं विभिन्न आयु वर्गों में छात्राओं ने रजत और कांस्य पदक भी हासिल किए। योगासन के अंडर-19 वर्ग में उन्नति शर्मा ने कांस्य पदक प्राप्त किया। मथुरा में 21 से 24 अगस्त तक आयोजित प्रांतीय वॉलीबाल प्रतियोगिता में विद्यालय की अंडर-17 टीम ने दूसरा स्थान हासिल कर रजत पदक जीता।गोवर्धन में 29 से 31 अगस्त तक हुई क्षेत्रीय शतरंज प्रतियोगिता में अंडर-17 वर्ग में सानिका, साक्षी, अदिति और नंदिनी ने रजत पदक, जबकि अंडर-19 में वृंदा, इशिका, अनन्या, आराध्या और हर्षिता ने कांस्य पदक प्राप्त किया। कुराश में स्वर्ण पदक जीतने वाली दिव्यांशी और वंदना अब राष्ट्रीय कुराश प्रतियोगिता में ब्रज प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी। विद्यालय प्रबंध समिति और प्रधानाचार्या रजनी गुप्ता ने विजेता छात्राओं, अभिभावकों और प्रशिक्षकों को बधाई दी।