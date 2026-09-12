Mathura News: श्रीबांकेबिहारी मंदिर में महिला श्रद्धालु हुई बेहोश

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हाईपावर्ड कमेटी के सेवायत सदस्य हिमांशु गोस्वामी ने आरोप लगाया कि महिला श्रद्धालु को बेहोशी की हालत में देखने के बावजूद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्काल उसकी मदद करने के बजाय पहले उसकी फोटो खींचना जरूरी समझा। विज्ञापन

सेवायत सदस्य का कहना है कि मंदिर जैसे संवेदनशील और भीड़ वाले स्थान पर किसी श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ने पर पुलिसकर्मियों की पहली जिम्मेदारी उसको तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध करना होनी चाहिए। काफी देर तक वहां मेडिकल टीम भी नहीं पहुंची। हाईपावर्ड कमेटी के सेवायत सदस्य हिमांशु गोस्वामी ने आरोप लगाया कि महिला श्रद्धालु को बेहोशी की हालत में देखने के बावजूद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्काल उसकी मदद करने के बजाय पहले उसकी फोटो खींचना जरूरी समझा।सेवायत सदस्य का कहना है कि मंदिर जैसे संवेदनशील और भीड़ वाले स्थान पर किसी श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ने पर पुलिसकर्मियों की पहली जिम्मेदारी उसको तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध करना होनी चाहिए। काफी देर तक वहां मेडिकल टीम भी नहीं पहुंची।

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वृंदावन। श्रीबांकेबिहारी मंदिर में शुक्रवार को दर्शन के दौरान एक महिला श्रद्धालु अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। महिला के बेहोश होते ही मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं के बीच अफरातफरी मच गई। इस दौरान मंदिर की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।