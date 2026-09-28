Mathura News: दूर हुई यमुना को घाट पर लाने की कवायद

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पिछले दो माह से यमुना नदी के बढ़ता जल स्तर सामान्य से भी कम हो गया है, जिससे नदी देवरहा बाबा घाट से दूर चली गई हैं। देवरहा बाबा घाट की पांच सीढ़ियों पर सिल्ट की मोटी परत जम गई है। इससे घाट पर यमुना पूजन एवं श्राद्ध पक्ष में तर्पण करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए नगर आयुक्त ने घाट की सफाई और यमुना की धारा को घाट पर लाने के के निर्देश दिए। निगम की 20 कर्मचारी की टीम पोकलेन एवं जेसीबी मशीन से सफाई कार्य रविवार सुबह से शुरू कर दिया।टीम द्वारा घाट पर जमीं सिल्टी को हटाने के साथ ही घाट से करीब 40 फीट दूर चली गई यमुना को लाने के लिए मशीनों से घाट के आगे ड्रेजिंग का कार्य शुरु कर दिया है। नगर आयुक्त ओजस्वी राज ने बताया कि ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा घाट के सामने यमुना नदी में जलस्तर कम होने पर जो सिल्ट जमा है उसे हटाकर घाट पर यमुना की धारा को लाने के प्रयास किया जा रहा है। यह कार्य में नगर निगम कुछ स्थानीय लोगों के सहयोग से कर रहा है।