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Mathura News: बास्केटबाल, क्रिकेट और टेबल टेनिस के जनपदीय ट्रायल आज

Wed, 14 Oct 2026 12:05 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:05 AM IST
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District-level trials for basketball, cricket, and table tennis today
मथुरा। प्रदेश स्तरीय जूनियर बालिका बास्केटबाल और जूनियर बालक-बालिका टेबल टेनिस और सीनियर पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताओं के लिए जनपदीय चयन ट्रायल 16 अक्तूबर को स्व. मोहन पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम, गणेशरा में अपराह्न तीन बजे से होंगे।
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खेल निदेशालय एवं खेल संघों के तत्वाधान में बास्केटबाल प्रतियोगिता 22 से 25 अक्तूबर और टेबल टेनिस 23 से 25 अक्तूबर तक वाराणसी में आयोजित की जाएगी। उप क्रीड़ा अधिकारी आजाद सिंह ने बताया कि खेलों में मंडलीय टीम के चयन के लिए ट्रायल 17 को आगरा के एकलव्य स्टेडियम में होंगे। वहीं पं. दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी प्रादेशिक सीनियर पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता 23 से 29 अक्तूबर तक आजमगढ़ में खेली जाएगी। इनके लिए जनपदीय ट्रायल सुबह 10 बजे से कराए जाएंगे। जनपदीय ट्रायल में भाग लेने के इच्छुक खिलाड़ियों की प्रविष्टि नि:शुल्क है। खिलाड़ियों को जन्मतिथि प्रमाण पत्र की मूल प्रति और आधार कार्ड के साथ निर्धारित समय पर जिला खेल कार्यालय, गणेशरा स्टेडियम पहुंचना होगा।
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