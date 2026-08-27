Mathura News: राष्ट्रीय खेल दिवस पर होंगी जिलास्तरीय प्रतियोगिताएं

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उप क्रीड़ा अधिकारी आजाद सिंह ने बताया कि 29 अगस्त को सुबह 9 बजे से अंडर-14 बालक और बालिका वर्ग की एक दिवसीय जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं होंगी। बालिका वर्ग में 28 से 44 किलोग्राम तक के विभिन्न भार वर्गों में जूडो प्रतियोगिता कराई जाएगी। वहीं बालक वर्ग में 30 से 48 किलोग्राम तक के विभिन्न भार वर्गों में कुश्ती और बालक वर्ग की हॉकी प्रतियोगिताएं होंगी।उन्होंने बताया कि 30 अगस्त को सुबह 7:30 बजे खेलो इंडिया-फिट इंडिया साइकिल रैली निकाली जाएगी। प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की आयु 31 दिसंबर 2026 को 14 वर्ष होनी अनिवार्य है। जिले के इच्छुक विद्यालय और खेल क्लब अपनी टीम के खिलाड़ियों के नाम, पिता का नाम, पता और जन्मतिथि प्रमाणपत्र विद्यालय के लेटरहेड पर तैयार कर जिला खेल कार्यालय में 27 अगस्त से पहले जमा करा सकते हैं।