Mathura News: श्री बांकेबिहारी मंदिर के गेट दो के समीप श्रद्धालुओं और दुकान कर्मचारी भिड़े

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गौतमपाड़ा निवासी सूरज चौहान श्रीबांकेबिहारी मंदिर की गली में लाल घी वाले की दुकान पर कर्मचारी है। वह शनिवार दोपहर लगभग एक बजे मंदिर के गेट दो से दुकान की ओर जा रहे थे तभी वहां से मंदिर की ओर जा रहे चड़ीगढ़ के श्रद्धालु परिवार ने भीड़ के बीच धक्का लगने पर उसे विपरीत दिशा से आने पर टोका। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। कुछ ही समय में विवाद इतना बढ़ गया कि एकदूसरे के बीच लातघूसें चल गए।श्रद्धालुओं ने युवक पर छेड़खानी का आरोप लगाते हुए उसके कपड़े फाड़ दिए मुंह एवं सिर पर वार किया। आसपास के लोगों ने बामुश्किल बीचबचाव कराया। पुलिस दोनों पक्षों को कोतवाली ले आई। घायल दुकान कर्मचारी को अस्पताल भेजा। पीड़ित कर्मचारी ने कोतवाली में श्रद्धालुओं के विरुद्ध तहरीर दी है। उधर श्रद्धालुओं ने भी कर्मचारी के विरुद्ध तहरीर दी है। सीओ वृंदावन संदीप सिंह ने बताया कि झगड़े में दोनों ने एक दूसरे के विरुद्ध तहरीर दी है। जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।