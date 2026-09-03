Mathura News: अध्यक्ष समेत सभी पदों के दावेदार आज दाखिल करेंगे नामांकन

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कस्बा की अग्रवाल समाज के अध्यक्ष व कार्यकारिणी सदस्यों के त्रिवार्षिक चुनाव का बिगुल बज गया है। चुनाव अधिकारी गिरीश गर्ग व संजय बंसल के निर्देशन में बृहस्पतिवार आज अध्यक्ष समेत उपाध्यक्ष, मंत्री, उप मंत्री, कोषाध्यक्ष, निरीक्षक व 10 कार्यकारिणी सदस्य पदों के लिए नामांकन होगा। शुक्रवार को नामांकन पत्रों की जांच होगी। सोमवार को समाज के 668 मतदाता मतदान करेंगे। इसके लिए दावेदारों ने प्रचार शुरू कर दिया है। वहीं समाज के वर्तमान अध्यक्ष महेश अग्रवाल एक फिर अपनी कार्ययोजना और विकास को लेकर चुनावी मैदान उतरे है। चुनाव अधिकारी गिरीश चंद गर्ग ने बताया कि अग्रवाल समाज के त्रिवार्षिक चुनाव में अध्यक्ष समेत सभी पदों के लिए अलग अलग नामांकन होंगे। सोमवार को सभी पदों पर निर्वाचन किया जाएगा। चुनाव अधिकारी संजय बंसल का कहना है कि इस निर्वाचन में 668 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इसकी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं।