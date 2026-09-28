Mathura News: आरोपों की राजनीति पर भाजपा का पलटवार

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जिला पंचायत अध्यक्ष किशन सिंह चौधरी ने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से जारी स्पष्टीकरण से विभिन्न मुद्दों पर उठाए जा रहे सवालों की स्थिति स्पष्ट हुई है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची की शुचिता, पात्र मतदाताओं के नाम सुनिश्चित करना और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता लोकतंत्र की मूल आवश्यकता है। विपक्ष को सवाल उठाने का पूरा लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा करने के बजाय तथ्यों और प्रमाणों के साथ बात रखी जानी चाहिए।भाजपा महानगर अध्यक्ष हरिशंकर राजू यादव ने कहा कि चुनाव आयोग लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण संवैधानिक स्तंभ है। उन्होंने कैबिनेट सचिव से संबंधित पत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि चुनाव आयोग इस मामले में अपना पक्ष स्पष्ट कर चुका है। ऐसे में विषय को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बजाय उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के आधार पर देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में मतदाता सूची का सत्यापन लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य है।मीडिया प्रभारी श्याम शर्मा ने कहा कि भाजपा पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया और प्रत्येक पात्र मतदाता के मताधिकार को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं में जनता का विश्वास बनाए रखना सभी राजनीतिक दलों और नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग से जुड़े विषयों पर विमर्श तथ्यों, संवैधानिक प्रावधानों और आधिकारिक जानकारी के आधार पर होना चाहिए, ताकि अनावश्यक भ्रम की स्थिति न बने।