Mathura News: फुटबॉल फाइनल में बलूनी स्कूल फरह की शानदार जीत

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फाइनल मुकाबले में फरह की टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और शानदार तालमेल के साथ लगातार गोल किए। आगरा की टीम ने वापसी का प्रयास किया, लेकिन फरह के खिलाड़ियों के मजबूत खेल के सामने उसकी एक नहीं चली। अंततः फरह की टीम ने 4-0 से जीत दर्ज कर विजेता ट्रॉफी अपने नाम की।बलूनी ग्रुप के चेयरमैन डॉ. नवीन बलूनी ने खिलाड़ियों को शानदार प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खेल विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मविश्वास, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता विकसित करने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। मुख्य अतिथि डॉ. ललितेश यादव, विनीत बलूनी, ऋषि चौधरी, बंसल, पवन भारद्वाज, एवरेंसिंग यादव, सौरभ, मनोज शर्मा, दीपक यादव और अनिरुद्ध यादव सहित ने खिलाड़ियों को बधाई दी है।