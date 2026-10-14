यूपी बोर्ड : चुनाव से पहले विद्यार्थियों की अग्निपरीक्षा

विज्ञापन

--

--

--

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

हाईस्कूल के विद्यार्थियों को गणित और विज्ञान जैसे प्रमुख विषयों की तैयारी के लिए कुछ अंतराल मिलेगा। गणित की परीक्षा 13 फरवरी और विज्ञान की परीक्षा 17 फरवरी को निर्धारित है। दोनों के बीच 14, 15 और 16 फरवरी का अंतर है। हालांकि, 15 फरवरी को संस्कृत की परीक्षा भी होगी। इंटरमीडिएट में भी विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण परीक्षाएं फरवरी के मध्य में हैं। 12 फरवरी को जीव विज्ञान और गणित, 15 फरवरी को रसायन विज्ञान तथा 17 फरवरी को भौतिक विज्ञान की परीक्षा निर्धारित है। परीक्षाएं दो पालियों में होंगी। पहली पाली सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर दो से शाम 5:15 बजे तक चलेगी।हाईस्कूल में छात्राएं बढ़ीं, इंटर में छात्र घटेजिले में इस बार हाईस्कूल और इंटरमीडिएट मिलाकर 68,901 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। पिछले साल यह संख्या 70,021 थी। इस तरह कुल 1,120 परीक्षार्थी कम हुए हैं। हाईस्कूल में इस बार 18,938 छात्र और 16,385 छात्राएं हैं। पिछले वर्ष 19,193 छात्र और 16,018 छात्राएं थीं। यानी छात्रों की संख्या 255 घटी, जबकि छात्राओं की संख्या 367 बढ़ी। कुल मिलाकर हाईस्कूल में 182 परीक्षार्थी बढ़े हैं। इंटरमीडिएट में इस बार 19,228 छात्र और 14,350 छात्राएं पंजीकृत हैं। पिछले वर्ष 20,665 छात्र और 14,215 छात्राएं थीं। यानी छात्रों की संख्या 1,437 कम हुई, जबकि छात्राओं की संख्या 135 बढ़ी। कुल मिलाकर इंटरमीडिएट में 1,302 परीक्षार्थी घटे हैं।