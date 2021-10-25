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Mathura News: यम द्वितीया पर यमुना में छोड़ा 1318 क्यूसेक पानी

Thu, 12 Nov 2026 12:30 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 12:30 AM IST
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1,318 cusecs of water released into the Yamuna on Yam Dwitiya
मथुरा। भाई दूज पर यमुना स्नान के लिए उमड़े श्रद्धालुओं को देखते हुए यमुना में 1318 क्यूसेक पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। इसमें गंगा से 394 क्यूसेक, हरनौल से 150 क्यूसेक और ओखला से 774 क्यूसेक पानी मिला। इससे यमुना में जलस्तर बनाए रखने में मदद मिली।
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अधिकारियों के अनुसार, देवोत्थान एकादशी तक यमुना में गंगाजल की आपूर्ति सुचारू रखने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को स्नान के लिए पर्याप्त पानी मिलता रहे। सिंचाई विभाग के एक्सईएन नवीन कुमार ने बताया कि यमुना में पानी की उपलब्धता के लिए तीन स्रोतों से आपूर्ति की गई।यम द्वितीय पर्व के लिए कुल 1318 क्यूसेक गंगा यमुना में छोड़ा गया।
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