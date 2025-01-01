UP NEWS: मनीष राय बने विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष

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संगठन की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, मनीष राय को संगठन के प्रति उनकी सक्रियता, समर्पण और विभिन्न जिम्मेदारियों के प्रभावी निर्वहन को देखते हुए यह नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। वह लंबे समय से संगठन की गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं।अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने विश्वास जताया कि मनीष राय अपने नए दायित्व का निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करते हुए संगठन को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और अधिक मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।मनीष राय की नियुक्ति पर विश्व हिंदू रक्षा परिषद के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। संगठन ने उम्मीद जताई कि उनके अनुभव और कार्यशैली से परिषद की गतिविधियों को नई गति मिलेगी।