फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   manish rai appointed international vice president of vishwa hindu raksha parishad

UP NEWS: मनीष राय बने विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष

Sun, 13 Sep 2026 12:42 AM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Heera Updated Sun, 13 Sep 2026 12:42 AM IST
सार

विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने मनीष राय को संगठन का अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया है।

विज्ञापन
manish rai appointed international vice president of vishwa hindu raksha parishad
विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने मनीष राय को संगठन का अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने मनीष राय को संगठन का अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। यह नियुक्ति संगठन के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय द्वारा की गई।
विज्ञापन


संगठन की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, मनीष राय को संगठन के प्रति उनकी सक्रियता, समर्पण और विभिन्न जिम्मेदारियों के प्रभावी निर्वहन को देखते हुए यह नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। वह लंबे समय से संगठन की गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं।
विज्ञापन


अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने विश्वास जताया कि मनीष राय अपने नए दायित्व का निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करते हुए संगठन को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और अधिक मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन


मनीष राय की नियुक्ति पर विश्व हिंदू रक्षा परिषद के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। संगठन ने उम्मीद जताई कि उनके अनुभव और कार्यशैली से परिषद की गतिविधियों को नई गति मिलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed