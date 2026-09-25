Mainpuri News: कार की टक्कर से महिला की मौत, हत्या का आरोप

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गांव चंदाई निवासी नेकराम कठेरिया की पत्नी सुमन (35) शुक्रवार सुबह बेटे सत्यम के साथ खेत में मवेशियों के लिए घास काटने गई थीं। घास काटने के बाद मां-बेटे घर वापस आ रहे थे। तभी रास्ते में एक तेज रफ्तार कार ने सुमन को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गईं। परिजन घायल सुमन को इलाज के लिए पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। वहां जांच के बाद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका के पुत्र सत्यम ने आरोप लगाया कि रंजिश में गांव के ही एक व्यक्ति ने साजिश के तहत मां की गाड़ी से कुचल कर हत्या कराई है। पुलिस ने महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।महिला की कार की टक्कर लगने से मौत हुई है। यह हादसा है या कोई साजिश। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर कार्रवाई करेगी।सच्चिदानंद सिंह, सीओ कुरावली