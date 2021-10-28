Mainpuri News: मतदाता साक्षरता क्लब गठित कर छात्र-छात्राओं को करें जागरूक

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जिला विद्यालय निरीक्षक सतीश कुमार ने कहा कि सभी विद्यालयों में मतदाता साक्षरता क्लब (ईएलसी) का गठन किया जाए। इसके माध्यम से 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले छात्र-छात्राओं का पंजीकरण कराया जाए। पंजीकरण ऑनलाइन पोर्टल voters.eci.gov.in और ईसीआईनेट एप के जरिये किया जा सकता है। दावे और आपत्तियां 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक प्राप्त की जाएंगी। इस अवधि में 21, 22 नवंबर और 28, 29 नवंबर को विशेष अभियान तिथियां निर्धारित हैं। इन तिथियों में बूथों पर जाकर पंजीकरण कराया जा सकता है।डीआईओएस कार्यालय को देनी होगी रिपोर्टजिला विद्यालय निरीक्षक ने कहा कि प्रधानाचार्यों को 18 वर्ष या अधिक आयु वर्ग के छात्र-छात्राओं की कुल संख्या बतानी होगी। मतदाता सूची में दर्ज छात्र-छात्राओं की संख्या भी देनी होगी। उन छात्र-छात्राओं की संख्या भी बतानी होगी जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। साथ ही, ईएलसी के माध्यम से फॉर्म-6 भरने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या की जानकारी भी देनी होगी।