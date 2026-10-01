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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mainpuri News ›   MAINPURI NEWS ROADWAYS BUS STAND

Mainpuri News: बेवर डिपो में आर्इं 3 नई बसें, बेड़ा हुआ 59 का

Thu, 01 Oct 2026 02:28 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:28 AM IST
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MAINPURI NEWS ROADWAYS BUS STAND
मैनपुरी। परिवहन निगम की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने की कवायद तेज कर दी गई है। बेवर डिपो के बेड़े में तीन नई बसों को शामिल किया गया है। नई बसों के आने से डिपो में संचालित बसों की संख्या बढ़कर 59 हो गई है। इन बसों का संचालन मुख्य रूप से ग्रामीण मार्गों पर किए जाने की तैयारी है।
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बेवर डिपो में लंबे समय से 56 बसों का बेड़ा संचालित हो रहा था। यात्रियों की जरूरत और विभिन्न मार्गों पर परिवहन सुविधा को देखते हुए अब तीन नई बसें उपलब्ध कराई गई हैं। नई बसों को शामिल किए जाने के बाद डिपो के पास कुल 59 बसें हो गई हैं। निगम का उद्देश्य इन बसों का उपयोग ऐसे ग्रामीण मार्गों पर करना है, जहां यात्रियों को नियमित सार्वजनिक परिवहन की सुविधा पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है।
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सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक शिवपूजन सिंह ने बताया कि डिपो में तीन नई बसें शामिल हुई हैं। इनका संचालन ग्रामीण मार्गों पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नए मार्गों का चिन्हांकन शुरू कर दिया गया है। जिन ग्रामीण क्षेत्रों में बस सेवा की जरूरत अधिक है, वहां नई बसों का संचालन प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।
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