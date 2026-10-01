Mainpuri News: बेवर डिपो में आर्इं 3 नई बसें, बेड़ा हुआ 59 का

विज्ञापन

बेवर डिपो में लंबे समय से 56 बसों का बेड़ा संचालित हो रहा था। यात्रियों की जरूरत और विभिन्न मार्गों पर परिवहन सुविधा को देखते हुए अब तीन नई बसें उपलब्ध कराई गई हैं। नई बसों को शामिल किए जाने के बाद डिपो के पास कुल 59 बसें हो गई हैं। निगम का उद्देश्य इन बसों का उपयोग ऐसे ग्रामीण मार्गों पर करना है, जहां यात्रियों को नियमित सार्वजनिक परिवहन की सुविधा पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है।सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक शिवपूजन सिंह ने बताया कि डिपो में तीन नई बसें शामिल हुई हैं। इनका संचालन ग्रामीण मार्गों पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नए मार्गों का चिन्हांकन शुरू कर दिया गया है। जिन ग्रामीण क्षेत्रों में बस सेवा की जरूरत अधिक है, वहां नई बसों का संचालन प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।