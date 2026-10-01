Mainpuri News: शादी का झांसा देकर युवती से बनाए शारीरिक संबंध

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पीड़िता युवती ने नगला मानसिंह निवासी विशाल पुत्र राम बृजेश और उसके परिजनों के खिलाफ 28 सितंबर को तहरीर दी थी। उसने बताया कि उसके पिता और भाई ने विशाल से उसकी शादी तय की थी। शादी तय होने के बाद युवती और विशाल की फोन पर बातचीत होने लगी और वे कई बार मिले, जिसके बाद उनके बीच शारीरिक संबंध बन गए। इसके बाद विशाल के पिता और जीजा ने कहा कि वे पहले अपनी पुत्री की शादी करेंगे, उसके बाद ही यह शादी करेंगे। इसी बीच युवती के पिता और भाई की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। युवती ने विशाल की बहन की शादी में 15 दिन उनके घर रहकर काम भी किया था। अब विशाल के परिजन शादी से मना कर रहे हैं। इनमें विशाल के पिता राम बृजेश, चचिया ससुर सुनील, ननद सरिता और गीता शामिल हैं। नंदोई राज भी एक राय होकर शादी से इनकार कर रहे हैं। युवती के परिवारीजनों ने शादी में यथासंभव दान-दहेज देने की बात भी कही थी, इसके बावजूद विशाल के परिवार वाले शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं।युवती की शिकायत पर दन्नाहार पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 28 सितंबर को ही संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की। इसके बाद आरोपी विशाल को गिरफ्तार कर लिया गया। न्यायालय में पेशी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।युवती की बड़ी बहन की शादी भी इसी गांव में हुई है। जहां उसका आना-जाना था, युवक-युवती लिव इन रिलेशन शिप में रह रहे थे। शादी की मना करने पर युवती की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया यहां से उसे जेल भेजा है।अशोक कुमार सिंह, सीओ सिटी