Mainpuri News: धान की आवक का नया रिकॉर्ड, 20 दिन में पहुंचा 12.53 लाख क्विंटल

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विपणन विभाग के अनुसार 12 अक्तूबर को धान खरीद के लिए 16 केंद्रों पर निर्धारण कर दिया गया था। यहां सामान्य धान के लिए 2441 और ए ग्रेड के धान के लिए 2461 रुपये क्विंटल तय किए हैं। सरकारी केंद्रों पर 14 प्रतिशत नमी वाला धान ही लिया जाएगा, लेकिन अभी बाजार में करीब 17 प्रतिशत नमी का धान आ रहा है। सरकारी खरीद केंद्र पर धान को नमी वाला कहकर लौटा दिया जाता है।कृषि बाजार के जानकार और विशेषज्ञ अनूप मिश्रा का मानना है कि इस बार किसानों की रणनीति में बड़ा बदलाव आया है। पहले किसान धान की कटाई के बाद फसल को रोककर रखते थे। उसे तुरंत बाजार में लाने के कारण, धान की बिक्री का जो चक्र सामान्यत: 3 से 4 महीने चलता था, वह इस बार महज आधे समय में ही सिमटता नजर आ रहा है।कुछ दिन पहले ही धान की कटाई करने के बाद आज मंडी में धान बिक्री के लिए आए हैं। भीड़ बहुत है, जिस वजह से तोलाई का इंतजार कर रहे हैं। इस बार मंडी में अच्छी कीमत मिल रही है, छोटा भुगतान भी तुरंत होने से राहत है।- ईश्वर चंद्र, किसान, निवासी एलाऊमंडी में आज ही धान लेकर आए थे और कुछ ही देर में तुलाई आदि होने के बाद आढ़त पर पहुंच चुका है। आज का भाव बढ़ा हुआ है, उसी भाव से धान बिक्री हुआ है। सरकारी खरीद केंद्र पर धान को नमी वाला कहकर लौटा देते हैं, जिस वजह से वहां नहीं गए।- शिव चरण, किसान, निवासी नगला रते