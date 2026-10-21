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Mainpuri News: पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गर्भवती की मौत की वजह स्ट्रोक

Wed, 21 Oct 2026 11:31 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 11:31 PM IST
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mainpuri news postmortom report
दन्नाहार। थाना क्षेत्र के गांव कुड़ाहार में 18 अक्तूबर को गर्भवती महिला की प्रसव पीड़ा में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। महिला के भाई ने जहर देकर हत्या करने का आरोप ससुराल वालों पर लगाया था। संतोषी को प्रसव पीड़ा के दौरान आशा ने सीएचसी कुचेला पर भर्ती कराया था, जहां से सौ शैया अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई थी। सीओ सिटी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि प्रसव के समय आए स्ट्रोक को महिला सहन नहीं कर सकी, जिससे उसकी मृत्यु हुई। जहर देकर मारने का आरोप पूर्णतः निराधार था।
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