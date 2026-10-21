फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mainpuri News ›   mainpuri news hanuman role artist

Mainpuri News: धरती पर शयन, 40 दिन का कठोर व्रत और फिर बनते हैं हनुमान

Wed, 21 Oct 2026 11:18 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 11:18 PM IST
विज्ञापन
mainpuri news hanuman role artist
फोटो 15 वजनी मुकुट के साथ हनुमान जी का रूप धारण युवा और श्रद्धालु। संवाद
मैनपुरी। शहर में पांच दिनों तक आस्था, सेवा और कठिन साधना का अनूठा संगम देखने को मिलता है। हनुमान जी का रूप धारण से पहले युवा 40 दिन तक कठिन साधना करते हैं। मंदिर में धरती पर सोकर करते हैं आराधना। पंजाबी समाज की ओर से हर वर्ष हनुमान जी महाराज की शोभायात्रा का आयोजन किया जाता है।
विज्ञापन

पांच दशक से अधिक समय से चली आ रही इस परंपरा में युवा हनुमान जी का स्वरूप धारण कर श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं। वजनी मुकुट धारण कर निकलने वाले इन युवाओं के लिए यह केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि बजरंगबली के प्रति समर्पण और सेवा का माध्यम है। इस वर्ष शोभायात्रा का 54वां आयोजन हो रहा है।
विज्ञापन

पंजाबी कॉलोनी गली नंबर सात स्थित बाबा रघुवीर दास मंदिर से शोभायात्रा की शुरुआत होती है। अष्टमी से शुरू होने वाली यह यात्रा लगातार पांच दिनों तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निकाली जाती है। यात्रा के दौरान बैंड-बाजों की धुन पर श्रद्धालु झूमते हुए चलते हैं। हनुमान जी महाराज विभिन्न स्थानों पर रावण दहन करते हैं। आयोजन में धार्मिक आस्था के साथ बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश जुड़ता है।
विज्ञापन
विज्ञापन


शारीरिक बल और आध्यात्मिक अनुशासन का मुख्य हिस्सा है साधना
मंदिर के पुजारी पंडित मनीष शर्मा ने बताया कि स्वरूप धारण करने वाले युवाओं की तैयारी 40 दिन पहले शुरू होती है। इस दौरान युवा विशेष व्रत रखते हैं और नियमित रूप से पूजन करते हैं। साधना की अवधि में वे घर पर न रहकर मंदिर में ही रहते हैं और धरती पर सोते हैं। यह साधना उनके शारीरिक बल और आध्यात्मिक अनुशासन का मुख्य हिस्सा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed