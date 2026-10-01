Mainpuri News: नहरों और माइनरों की पटरियों की 19.29 लाख से होगी मरम्मत

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उन्होंने बताया कि नगरिया रजवाहा के किलोमीटर 37.844 से 39.831 तक सर्विस रोड के गड्ढामुक्ति का कार्य किया जाएगा, जिस पर 5.90 लाख रुपये खर्च होंगे। इसके अतिरिक्त, नगरिया राजवाहा के किलोमीटर 40.000 से 42.317 तक सर्विस रोड के गड्ढामुक्ति के दूसरे चरण के लिए 6.87 लाख रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। रायहार माइनर के किलोमीटर 5.000 से 7.200 तक सर्विस रोड पर गड्ढामुक्ति का कार्य भी शामिल है, जिसके लिए 6.52 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।अधिशासी अभियंता ने बताया कि यह मरम्मत कार्य नहरों और माइनरों की सर्विस रोड को गड्ढामुक्त बनाने पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य आवागमन को सुगम बनाना और रखरखाव में सुधार करना है। विभाग ने इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की योजना बनाई है, जिससे स्थानीय किसानों और निवासियों को लाभ मिलेगा।