Mainpuri News: नॉन स्टिक बर्तनों से सज रही रसोई, महिलाओं की बने पसंद

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शहर के बिसात खाना, आगरा रोड, करहल रोड और लेनगंज स्थित बर्तनों की दुकानों पर नॉन स्टिक बर्तनों की विभिन्न वैरायटी उपलब्ध हैं। आगरा रोड के बर्तन कारोबारी राम गुप्ता ने बताया कि बदलते समय के साथ महिलाओं की पसंद में नॉन स्टिक बर्तन तेजी से शामिल हुए हैं। नॉन स्टिक बर्तनों की खासियत यह है कि इनकी अंदरूनी सतह पर विशेष कोटिंग होती है, जिससे भोजन आसानी से चिपकता नहीं है। इसमें कम तेल या घी का इस्तेमाल करके खाना पकाया जा सकता है।उन्होंने बताया कि बाजार में नॉन स्टिक कढ़ाई 450 से 2000 रुपये, तवा 350 से 1000 रुपये, फ्राई पैन 350 से 800 रुपये, कुकर 1500 से 3000 रुपये और अप्पे मेकर 500 से 1400 रुपये तक में उपलब्ध हैं। धनतेरस और दिवाली नजदीक आने के साथ ही बर्तन बाजार में ग्राहकों की आवाजाही और बढ़ने की उम्मीद है।इस्तेमाल में रखें ध्यानइन बर्तनों की कोटिंग को सुरक्षित रखने के लिए लकड़ी के चम्मच का इस्तेमाल करना बेहतर रहता है। तेज आंच पर लंबे समय तक खाली बर्तन गर्म करने और खुरदुरे स्क्रबर से सफाई करने से बचना चाहिए। इससे बर्तनों की कोटिंग लंबे समय तक सुरक्षित रह सकती है।