Mainpuri News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Sat, 24 Oct 2026 11:39 PM IST
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क्रिकेट
- सुबह 8 बजे से बेसिक चैंपियंस ट्राफी का फाइनल मुकाबला सनातन धर्म इंटर कॉलेज के मैदान पर खेला जाएगा।
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प्रवचन
- सुबह 10 बजे से कचहरी रोड स्थित कबीर आश्रम पर महंत अमर साहेब प्रवचन देंगे।
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श्रीराम कथा
- दोपहर 2 बजे गांव एलाऊ कोठी में श्रीराम कथा का आयोजन।
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रामलीला
- शाम 6 बजे से बेवर की रामलीला में अहिरावण संवाद की लीला का मंचन होगा।
- शाम 6 बजे किशनी में रामलीला कार्यक्रम के राम जन्म की लीला का मंचन होगा।
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- सुबह 8 बजे से बेसिक चैंपियंस ट्राफी का फाइनल मुकाबला सनातन धर्म इंटर कॉलेज के मैदान पर खेला जाएगा।
प्रवचन
- सुबह 10 बजे से कचहरी रोड स्थित कबीर आश्रम पर महंत अमर साहेब प्रवचन देंगे।
श्रीराम कथा
- दोपहर 2 बजे गांव एलाऊ कोठी में श्रीराम कथा का आयोजन।
रामलीला
- शाम 6 बजे से बेवर की रामलीला में अहिरावण संवाद की लीला का मंचन होगा।
- शाम 6 बजे किशनी में रामलीला कार्यक्रम के राम जन्म की लीला का मंचन होगा।