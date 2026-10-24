Mainpuri News: सिटी में आज

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- सुबह 8 बजे से बेसिक चैंपियंस ट्राफी का फाइनल मुकाबला सनातन धर्म इंटर कॉलेज के मैदान पर खेला जाएगा।

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प्रवचन

- सुबह 10 बजे से कचहरी रोड स्थित कबीर आश्रम पर महंत अमर साहेब प्रवचन देंगे।



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श्रीराम कथा

- दोपहर 2 बजे गांव एलाऊ कोठी में श्रीराम कथा का आयोजन।



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रामलीला



- शाम 6 बजे से बेवर की रामलीला में अहिरावण संवाद की लीला का मंचन होगा।

- शाम 6 बजे किशनी में रामलीला कार्यक्रम के राम जन्म की लीला का मंचन होगा।





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