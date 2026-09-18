Mainpuri News: सिटी में आज

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श्रीमद्भागवत कथा



- दोपहर 1 बजे से बड़े हनुमान मंदिर कृष्णा टॉकीज रोड पर श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन।

- सुबह 8 बजे से करहल रोड स्थित उपवन जैन मंदिर में दसलक्षण पर्व का आयोजन।



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खेलकूद



- शाम 4 बजे से मंछना स्थित पैराडाइज पब्लिक स्कूल में एथलेटिक्स मीट का आयोजन।



