Mainpuri News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Fri, 18 Sep 2026 10:52 PM IST
विज्ञापन
विज्ञापन
श्रीमद्भागवत कथा
- दोपहर 1 बजे से बड़े हनुमान मंदिर कृष्णा टॉकीज रोड पर श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन।
- सुबह 8 बजे से करहल रोड स्थित उपवन जैन मंदिर में दसलक्षण पर्व का आयोजन।
-- --
खेलकूद
- शाम 4 बजे से मंछना स्थित पैराडाइज पब्लिक स्कूल में एथलेटिक्स मीट का आयोजन।
- दोपहर 1 बजे से बड़े हनुमान मंदिर कृष्णा टॉकीज रोड पर श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन।
- सुबह 8 बजे से करहल रोड स्थित उपवन जैन मंदिर में दसलक्षण पर्व का आयोजन।
खेलकूद
- शाम 4 बजे से मंछना स्थित पैराडाइज पब्लिक स्कूल में एथलेटिक्स मीट का आयोजन।