Mainpuri News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Sat, 21 Nov 2026 11:26 PM IST
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क्रिकेट
- सुबह 9 बजे से रॉयल प्रीमियर लीग में मैनपुरी फॉल्कंस और मैनपुरी चार्जर्स किंग्स के बीच फाइनल मैच खेला जाएगा।
- सुबह 10 बजे से क्रिश्चियन मैदान में स्टेडियम और अग्रवाल क्रिकेट क्लब के बीच मैच खेला जाएगा।
सत्संग
- सुबह 10 बजे से ज्योंती रोड स्थित निरंकारी सभा भवन में सत्संग का आयोजन होगा।
प्रवचन
- सुबह 10 बजे से कचहरी रोड स्थित रज्जो देवी कबीर आश्रम पर महंत अमर साहेब प्रवचन देंगे।
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स्वास्थ्य मेला
- सुबह 10 बजे से जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन होगा।
श्रीमद्भागवत कथा
- दोपहर 12 बजे से गांव रठेरा में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन। संवाद
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- सुबह 9 बजे से रॉयल प्रीमियर लीग में मैनपुरी फॉल्कंस और मैनपुरी चार्जर्स किंग्स के बीच फाइनल मैच खेला जाएगा।
- सुबह 10 बजे से क्रिश्चियन मैदान में स्टेडियम और अग्रवाल क्रिकेट क्लब के बीच मैच खेला जाएगा।
सत्संग
- सुबह 10 बजे से ज्योंती रोड स्थित निरंकारी सभा भवन में सत्संग का आयोजन होगा।
प्रवचन
- सुबह 10 बजे से कचहरी रोड स्थित रज्जो देवी कबीर आश्रम पर महंत अमर साहेब प्रवचन देंगे।
स्वास्थ्य मेला
- सुबह 10 बजे से जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन होगा।
श्रीमद्भागवत कथा
- दोपहर 12 बजे से गांव रठेरा में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन। संवाद