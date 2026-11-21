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- सुबह 9 बजे से रॉयल प्रीमियर लीग में मैनपुरी फॉल्कंस और मैनपुरी चार्जर्स किंग्स के बीच फाइनल मैच खेला जाएगा।

- सुबह 10 बजे से क्रिश्चियन मैदान में स्टेडियम और अग्रवाल क्रिकेट क्लब के बीच मैच खेला जाएगा।

सत्संग

- सुबह 10 बजे से ज्योंती रोड स्थित निरंकारी सभा भवन में सत्संग का आयोजन होगा।

प्रवचन

- सुबह 10 बजे से कचहरी रोड स्थित रज्जो देवी कबीर आश्रम पर महंत अमर साहेब प्रवचन देंगे।

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स्वास्थ्य मेला

- सुबह 10 बजे से जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन होगा।



श्रीमद्भागवत कथा

- दोपहर 12 बजे से गांव रठेरा में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन। संवाद