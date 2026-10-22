Mainpuri News: राम-सुग्रीव मित्रता की लीला का मंचन

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बेवर। रामलीला में कलाकारों ने श्रीराम-सुग्रीव मित्रता और बाली वध की लीला का जीवंत मंचन किया। माता सीता की खोज में वन में भटक रहे प्रभु श्रीराम और लक्ष्मण की भेंट मतंग ऋषि के आश्रम के पास पवनपुत्र हनुमान से होती है। हनुमान दोनों भाइयों को सुग्रीव के पास ले जाते हैं। अग्नि को साक्षी मानकर प्रभु श्रीराम और सुग्रीव के बीच मित्रता होती है। सुग्रीव अपने भाई बाली के अत्याचार और पत्नी को बंदी बनाने की बात बताते हैं। मित्र का दुख सुनकर श्रीराम बाली के वध की प्रतिज्ञा लेते हैं। प्रभु श्रीराम एक वृक्ष की ओट से बाण चलाकर बाली का वध करते हैं। इस मौके पर कमेटी के अध्यक्ष अनुपम दीक्षित, लकी पांडेय, रानू गुप्ता, प्रवीन शुक्ला, अन्नू दीक्षित, पंकज दीक्षित, संजीव अग्निहोत्री, चौधरी इंद्रपाल सिंह आदि मौजूद रहे।