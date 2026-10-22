Mainpuri News: बहन की ससुराल में भाई पर जानलेवा हमला

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मैनपुरी। कोतवाली क्षेत्र के गांव ग्वालटोली में बहन को लेने आए भाई पर जानलेवा हमला किया गया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। ग्वालटोली की रहने वाली सुधा देवी की शादी वर्ष 2022 में उपेंद्र कुमार के साथ हुई है। शादी के कुछ समय बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। 21 अक्तूबर की सुबह करीब 9 बजे पति उपेंद्र व अमन, देवेंद्र, छोटा ने गाली-गलौज करते हुए उनकी पिटाई की। इसके बाद मायके नगला कांदर थाना एलाऊ से भाई कुलदीप घर ले जाने के लिए आया। ससुरालीजन ने उसके साथ भी अभद्रता की, भाई को धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। सीओ सिटी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि घायलों का मेडिकल कराया गया है, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।