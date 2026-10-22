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Mainpuri News: एथलेटिक्स ट्रायल में प्रतिभा दिखाएगे खिलाड़ी

Thu, 22 Oct 2026 11:05 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Thu, 22 Oct 2026 11:05 PM IST
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Athletes will showcase their talent at the athletics trials.
मैनपुरी। खेल निदेशालय एवं उत्तर प्रदेश एथलेटिक्स संघ के तत्वावधान में 31 अक्तूबर से एक नवंबर जनपद वाराणसी में प्रदेश स्तरीय समन्वय जूनियर बालक एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। आगरा मंडल की टीम के चयन के लिए 26 अक्तूबर को पंडित जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में जनपदीय ट्रायल होंगे। जिला क्रीड़ा अधिकारी साधना सिंह ने बताया कि जनपदीय ट्रायल में चयनित खिलाड़ियों को 27 अक्तूबर को आगरा के एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित होने वाली मंडलीय ट्रायल में मौका मिलेगा। यहां चयनित खिलाड़ी आगरा मंडल की टीम का हिस्सा होंगे। उन्होंने बताया कि ट्रायल के इच्छुक खिलाड़ी जन्मतिथि के मूल प्रमाणपत्र, आधार कार्ड सहित स्टेडियम पहुंचकर ट्रायल में निशुल्क भाग ले सकते हैं।
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