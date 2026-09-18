Mainpuri News: बंबे में मिला बच्ची का शव

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कुरावली। ग्राम गणेशपुर के पास बंबे में शुक्रवार शाम करीब सात बजे एक बच्ची का शव मिला बच्ची की उम्र करीब 12 वर्ष बताई जा रही है। यह बंबा ग्राम छछेना, थाना मलावन, जनपद एटा के पास से निकलता है और गणेशपुर से बैरामपुर होते हुए काली नदी में जाकर मिलता है। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। सीओ कुरावली सच्चिदानंद सिंह का कहना है कि बच्ची का शव कही से बहकर आया है। उसकी शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं।