Mahoba News: फंदे पर लटका मिला महिला का शव
कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:28 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:28 AM IST
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महोबा। शहर के मोहल्ला रामनगर में एक महिला का शव मकान के कमरे में फंदे पर लटकता मिला। रामनगर निवासी पूर्वी (20) मंगलवार की दोपहर घर पर थी। तभी पति से किसी बात को लेकर विवाद हुआ।
मोहल्लेवासियों में चर्चा है कि विवाद होने पर पूर्वी ने यूपी 112 पुलिस को सूचना दी लेकिन पुलिस के आने से पहले ही उसने फंदे पर लटक कर जान दे दी। पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतार जिला अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पति हिमांशु घटना के विषय में कुछ भी नहीं बता पा रहा है। कोतवाली प्रभारी वीरेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि घटना की जांच कराई जा रही है। मायके पक्ष के लोगों को सूचना दी गई है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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मोहल्लेवासियों में चर्चा है कि विवाद होने पर पूर्वी ने यूपी 112 पुलिस को सूचना दी लेकिन पुलिस के आने से पहले ही उसने फंदे पर लटक कर जान दे दी। पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतार जिला अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पति हिमांशु घटना के विषय में कुछ भी नहीं बता पा रहा है। कोतवाली प्रभारी वीरेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि घटना की जांच कराई जा रही है। मायके पक्ष के लोगों को सूचना दी गई है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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