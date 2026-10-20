Mahoba News: आंगन में फंदे से लटका मिला छात्रा का शव

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असोहा थाना क्षेत्र के रानीपुर गांव निवासी सर्वेश कुशवाहा ने बताया कि रविवार दोपहर बाद पत्नी माधुरी के साथ खेत में फसल देखने गए थे। बड़ी बेटी ज्योति काम पर गई थी। बेटा अनुज कोचिंग गया था। छोटी बेटी स्वाति (19) घर पर अकेली थी। शाम को खेत से लौटने पर बेटी का शव लटका देख माता-पिता चीख पड़े।सूचना मिलने पर पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचकर जांच की। पिता ने बताया कि बेटी बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा थी, साथ ही एक निजी स्कूल में पढ़ाने भी जाती थी। जब वह घर से गए थे, तब एकदम सही थी। थानाध्यक्ष फूल सिंह ने बताया कि मोबाइल की जांच की जा रही है। परिजन आत्महत्या का कारण नहीं बता पाए। पोस्टमार्टम में हैंगिंग की पुष्टि हुई है।