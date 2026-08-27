Mahoba News: परिवर्तित मार्ग से चलेगी तुलसी एक्सप्रेस
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 12:14 AM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 12:14 AM IST
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महोबा। रेलवे स्टेशन झांसी के प्लेटफार्म नंबर एक पर गिट्टी रहित ट्रैक का कार्य प्रस्तावित होने से आगामी दिनों में ट्रेनों का यातायात प्रभावित रहेगा। महोबा रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली तुलसी एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से संचालित होगी। उदयपुर-खजुराहो इंटरसिटी दतिया रेलवे स्टेशन तक आएगी और खजुराहो न जाकर वहीं से वापस होगी।
झांसी जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर एक पर प्रस्तावित कार्य 20 नवंबर से शुरू होगा जो 29 दिसंबर तक चलेगा। 40 दिन तक चलने वाले काम के चलते झांसी मंडल से गुजरने वाली कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है। महोबा रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली कुछ ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से संचालित होगी। 20 नवंबर से 29 दिसंबर तक ग्वालियर-बरौनी व बरौनी-ग्वालियर मेल परिवर्तित मार्ग से संचालित होंगी।
21 नवंबर से 27 दिसंबर तक तुलसी एक्सप्रेस को ललितपुर-खजुराहो-महोबा मार्ग से चलाया जाएगा जबकि खजुराहो-उदयपुर इंटरसिटी और उदयपुर-खजुराहो इंटरसिटी एक्सप्रेस को दतिया स्टेशन से वापस किया जाएगा। उत्तर-मध्य रेलवे झांसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह का कहना है कि यात्रा के पहले यात्री अपनी ट्रेन की स्थिति व मार्ग की जानकारी अवश्य प्राप्त करें।
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झांसी जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर एक पर प्रस्तावित कार्य 20 नवंबर से शुरू होगा जो 29 दिसंबर तक चलेगा। 40 दिन तक चलने वाले काम के चलते झांसी मंडल से गुजरने वाली कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है। महोबा रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली कुछ ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से संचालित होगी। 20 नवंबर से 29 दिसंबर तक ग्वालियर-बरौनी व बरौनी-ग्वालियर मेल परिवर्तित मार्ग से संचालित होंगी।
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21 नवंबर से 27 दिसंबर तक तुलसी एक्सप्रेस को ललितपुर-खजुराहो-महोबा मार्ग से चलाया जाएगा जबकि खजुराहो-उदयपुर इंटरसिटी और उदयपुर-खजुराहो इंटरसिटी एक्सप्रेस को दतिया स्टेशन से वापस किया जाएगा। उत्तर-मध्य रेलवे झांसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह का कहना है कि यात्रा के पहले यात्री अपनी ट्रेन की स्थिति व मार्ग की जानकारी अवश्य प्राप्त करें।
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