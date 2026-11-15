Mahoba News: दक्षिण कोरिया के दल के साथ बच्चों ने किया डांस

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कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक योगाभ्यास से हुई। योग प्रशिक्षकों ने भारतीय विद्यार्थियों के साथ दक्षिण कोरियाई मेहमानों को भी विभिन्न योगासन और प्राणायाम का अभ्यास कराया। इसके बाद विभिन्न कार्यक्रम व सांस्कृतिक गतिविधियां हुईं। स्कूली बच्चों ने के-पॉप संगीत पर उत्साह से नृत्य किया। विदेशी मेहमानों ने बच्चों की प्रतिभा की जमकर प्रशंसा की। विद्यालय में रिले रेस समेत विभिन्न खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों ने बढ़-चढ़कर प्रतिभाग किया। कोरियाई दल में शामिल यून माल सून, जिन ईउन जू, जुंग सनक्यू, किम मियोंग, ली सीउनग्रेईओल, सियोजोंग सून, हान सुनजा, कोह ह्योक्योओंग और सोन्ग ह्यून संग ने बुंदेलखंड की संस्कृति और परंपराओं को नजदीक से देखा और इसको लेकर जानकारी हासिल की। इस मौके पर निदेशक मयंक त्रिपाठी, प्रधानाचार्य कुलदीप मिश्रा, शिक्षिका दीप्ति तिवारी आदि रहे।