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Mahoba News: 75 फीट की रंगोली बनाकर दिखाई प्रतिभा

Wed, 07 Oct 2026 11:53 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 11:53 PM IST
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Talent shown by making 75 feet rangoli
महोबा। सेवा संकल्प अभियान के कार्यक्रमों की श्रृंखला में बुधवार को सेवा के रंग राष्ट्र के संग कार्यक्रम का आयोजन शहर के डाकबंगला मैदान में हुआ। इस दौरान 75 फीट की रंगोली आकर्षण का केंद्र रही।
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जनकल्याणकारी योजनाओं, राष्ट्रीय प्रतीक, विकसित राष्ट्र-2047 की थीम पर महिला कलाकारों, छात्र-छात्राओं व स्वयंसेवी महिलाओं की ओर से रंगोली बनाई गई। रंगोली बनाने में रंग, फूल, गेहूं, चावल आदि का उपयोग किया गया। मुख्य अतिथि एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर ने कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। कहा कि सेवा संकल्प अभियान का उद्देश्य नवीन पीढ़ी को राष्ट्रसेवा के लिए प्रेरित करना है। इसके अलावा जिले के चारों ब्लॉकों में इस थीम पर रंगोलियां बनाई गईं।
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इस मौके पर क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अरविंद राजपूत, जिलाध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा, सीडीओ बलराम कुमार, नगर अध्यक्ष पुष्पेंद्र गुप्ता, संदीप तिवारी, सत्येंद्र प्रताप, मयंक तिवारी, रणविजय सिंह, नीतू श्रीवास्तव, रेखा तिवारी आदि मौजूद रहीं।
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