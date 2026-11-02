Mahoba News: बिना वैध अनुमति ले जा रहे थे 1,250 किलो विस्फोटक, पिकअप पकड़ी

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वाहन में डायनामाइट सेल की 50 पेटियां लदी थीं जिन्हें गंज पत्थर मंडी भेजा जा रहा था। यह डायनामाइट सेल पहाड़ों में खनन कार्य के दौरान ब्लास्टिंग में प्रयोग किए जाते हैं। थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने बताया कि पिकअप में 1,250 किलो डायनामाइट सेल लदा था।वाहन चालक मध्य प्रदेश के बदौरा गांव निवासी रामहेत और परिचालक तुलसीदास से पूछताछ कर विस्फोटक से संबंधित दस्तावेज की जांच की गई। जांच में सामने आया कि विस्फोटक बदौरा गांव निवासी राहुल की मैगजीन से गंज पत्थर मंडी भेजी जा रही थी। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में विस्फोटक ले जाने के लिए आवश्यक वैध प्रपत्र नहीं मिले। पुलिस ने पिकअप को कब्जे में ले लिया।चालक के पास से बरामद बिल में 7.32 मीटर सेफ्टी फ्यूज लिखे मिले लेकिन पिकअप से यह सामग्री बरामद नहीं हुई।पुलिस ने विस्फोटक सामग्री को सुरक्षा की दृष्टि से कस्बा पनवाड़ी स्थित मैगजीन में रखवा दिया है। इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक बिना आवश्यक दस्तावेज के ले जाए जाने के मामले की जांच की जा रही है। थानाध्यक्ष का कहना है कि पूछताछ व जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।