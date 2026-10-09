Mahoba News: रिपोर्ट आने से पहले ही ठीक हो जा रहे मरीज

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ओपीडी में रोजाना 350-400 मरीज ओपीडी में आ रहे हैं, जिनमें 100-150 को ब्लड जांच लिखी जा रही है। बृहस्पतिवार को संवाद न्यूज एजेंसी ने पड़ताल की तो मरीज पर्चा से लेकर लैब तक परेशान दिखे। मरीजों का कहना है, सैंपल देने के बाद चार से पांच दिन बाद बुलाया जाता है। इलाज में देरी हो रही है। कुछ मरीज का संक्रमण पहले ही ठीक हो जा रहा है।पर्चा काउंटर पर लगी रही लाइनसुबह 10 बजे ओपीडी शुरू होने के साथ ही पर्चा बनवाने के लिए लंबी लाइन लग गई। 10.48 बजे तक कई लोगों का नंबर नहीं आया। कुछ बुजुर्ग जमीन पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए।सीकेटीपी-14-लाइन में खड़ी महिलाएं। संवादमहिलाएं जांच की लाइन में लगी रहतींसुबह 10.50 बजे जांच और पर्चे के लिए 50 से अधिक महिलाएं लाइन में खड़ी हुई थीं। उन्होंने बताया कि काफी देर से इंतजार कर रही हैं। भीड़ और इंतजार के कारण परेशानी हो रही थी।वार्ड में मोबाइल से कराई रोशनीसीएचसी के प्रथम तल पर बने भर्ती वार्ड में सुबह के समय पर्याप्त रोशनी नहीं थी। यहां अंधेरे में एक नर्स मरीज का इलाज करती नजर आईं। मरीजों और तीमारदारों के अनुसार रात में स्थिति और परेशानी वाली हो जाती है।एक घंटे इंतजार के बाद भी नहीं लिया सैंपलचकजाफर निवासी त्रिभुवन सिंह बुखार से पीड़ित हैं। डॉक्टर ने उन्हें ब्लड जांच कराने की सलाह दी। वह सैंपल देने के लिए एक घंटे से अधिक समय तक इंतजार करते रहे, लेकिन उनका सैंपल नहीं लिया गया।लोहदा निवासी ननकू ने बताया कि उन्हें सांस लेने में परेशानी के साथ बुखार है। अस्पताल में जांच कराने पहुंचे थे, लेकिन बाद में आने के लिए कहा गया। जांच रिपोर्ट कब तक मिलेगी, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं दी ।बोले जिम्मेदारअस्पताल में बिजली की समस्या के चलते दिक्कत आ रही है। जनरेटर खराब है, जिसकी मरम्मत के लिए कहा गया है। जल्द ही अस्पताल में बिजली की सुचारु व्यवस्था कराई जाएगी, जिससे मरीजों की परेशानी कम होगी।- उदय प्रताप सिंह, अधीक्षक, सीएचसी।