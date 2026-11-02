फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Locks of Kali Mata temple broken; silver crown and umbrella stolen

Mahoba News: काली माता मंदिर के ताले तोड़ चांदी के मुकुट व छत्र चोरी

Mon, 02 Nov 2026 12:53 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 12:53 AM IST
विज्ञापन
Locks of Kali Mata temple broken; silver crown and umbrella stolen
महोबा। शहर के बंधानवार्ड स्थित काली माता मंदिर का ताला तोड़कर शनिवार की रात चोर चांदी के तीन मुकुट, दो छत्र और दो जोड़ी पायल चोरी कर ले गए। चोरी गए सामान का वजन करीब एक किलो व कीमत लगभग दो लाख रुपये बताई जा रही है। रविवार सुबह मंदिर का ताला टूटा मिलने पर घटना की जानकारी हुई। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच की।
विज्ञापन

मंदिर के पुजारी विपिन चौरसिया ने बताया कि वह रोज की तरह शनिवार रात पूजा-अर्चना व आरती के बाद मंदिर बंद करके पास में ही सो गए थे। रविवार की सुबह उठकर मंदिर पहुंचे तो ताला टूटा मिला। मंदिर से चांदी के मुकुट, छत्र और पायल गायब थे। सूचना मिलते ही सीओ रविकांत गोंड पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच की। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है।सीओ ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए दो टीमों का गठन किया गया है। पुजारी की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। चोरों की पहचान कर जल्द घटना का खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed