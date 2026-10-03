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Mahoba News: लेखपालोंं ने कार्य बहिष्कार कर दिया धरना

Sat, 03 Oct 2026 11:42 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 11:42 PM IST
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Lekhpals boycotted work and staged a sit-in protest.
महोबा/चरखारी/कुलपहाड़। विभिन्न मांगों को लेकर जनपद के लेखपाल आंदोलित हैं। शनिवार को प्रदेश आह्वान पर लेखपालों ने कार्य बहिष्कार करते हुए धरना देकर नारेबाजी की। बाद में जिलाधिकारी प्रभास कुमार को ज्ञापन सौंपा। चेतावनी दी कि मांगें पूरी न होने पर चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा।
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शाखा अध्यक्ष शिवप्रसाद, सचिव तसव्वुर हुसैन, अखिलेश पांडेय के नेतृत्व में एकता, उमेश, सुशील, प्रेम कुमार, अदिति, देवेंद्र आदि लेखपाल तहसील परिसर में एकत्र हुए। सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की। लेखपालों ने बताया कि पिछले 10 सालों से वह अपनी मांगों के लिए संघर्षरत हैं। परिषद व शासन से उनकी लंबित और न्यायोचित मांगों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है।
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बीते 14 से 22 सितंबर तक अतिरिक्त हलकों का कार्य बहिष्कार किया गया लेकिन शासन से उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने प्रारंभिक वेतनमान 2,800 ग्रेड पे कर वेतन विसंगति दूर करने, लेखपालों का अंतर मंडलीय स्थानांतरण करने, पदोन्नति सूची जारी करने, भत्ता बढ़ोतरी, लेखपालों को तकनीकी पद घोषित करने आदि मांगें रखी। वहीं तहसील चरखारी व कुलपहाड़ में लेखपालों ने कार्य बहिष्कार करते हुए धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। बाद में उप जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपे।
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