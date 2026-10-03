Mahoba News: खजुराहो-उदयपुर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का होगा संचालन

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खजुराहो से उदयपुर के लिए यह ट्रेन प्रत्येक सप्ताह गुरुवार व सोमवार को आठ अक्तूबर से 19 नवंबर तक चलेगी जबकि उदयपुर से खजुराहो के लिए यह ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार और मंगलवार को नौ अक्तूबर से 20 नवंबर तक संचालित होगी। खजुराहो रेलवे स्टेशन से यह ट्रेन शाम आठ बजे प्रस्थान करेगी जो छतरपुर, टीकमगढ़, झांसी, ग्वालियर, आगरा होते हुए शाम 5:50 बजे उदयपुर पहुंचेगी।वहीं उदयपुर से यह ट्रेन रात 10 बजे चलेगी जो खजुराहो स्टेशन पर रात 8:45 बजे आएगी। ट्रेन में कुल 18 कोच होंगे। उत्तर-मध्य रेलवे झांसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि यात्री यात्रा करने के पहले ट्रेन की समय-सारिणी और आरक्षण की स्थिति की जांच कर विशेष रेल सेवा का लाभ उठाएं।